Пренебрегла осторожностью: 14-летняя школьница погибла на шашлыках

Несовершеннолетняя красноярка погибла во время жарки шашлыков и распития алкоголя, а ее подруга попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. По версии следствия, в тот день две 14-летние девушки и молодые люди, число и возраст которых не упоминаются, отправились к берегу реки Есауловка в Березовском районе Красноярского края — примерно в двух километрах от села Бархатово.

Компания жарила шашлыки и распивала алкоголь. В какой-то момент девушки «пренебрегли осторожностью» и упали в реку с обрыва высотой около 25-30 метров.

Одна из девушек погибла на месте, вторая в настоящее время находится в реанимации.

По факту инцидента была инициирована доследственная проверка. Сейчас для установления обстоятельств произошедшего следователи опрашивают очевидцев и родителей девушек. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.