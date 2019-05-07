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Пренебрегла осторожностью: 14-летняя школьница погибла на шашлыках 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Несовершеннолетняя красноярка погибла во время жарки шашлыков и распития алкоголя, а ее подруга попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. По версии следствия, в тот день две 14-летние девушки и молодые люди, число и возраст которых не упоминаются, отправились к берегу реки Есауловка в Березовском районе Красноярского края — примерно в двух километрах от села Бархатово.
Компания жарила шашлыки и распивала алкоголь. В какой-то момент девушки «пренебрегли осторожностью» и упали в реку с обрыва высотой около 25-30 метров.
Одна из девушек погибла на месте, вторая в настоящее время находится в реанимации.
По факту инцидента была инициирована доследственная проверка. Сейчас для установления обстоятельств произошедшего следователи опрашивают очевидцев и родителей девушек. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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