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Извлечены все тела жертв SSJ 100 в Шереметьево 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Газета.ru
Все тела жертв, погибших в результате ЧП с SSJ 100 в Шереметьево, успешно извлекли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранспорта России Евгения Дитриха.
По его словам, СК извлек все тела погибших с места трагедии.
Ранее был опубликован список выживших после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево. Как отмечается, список состоит из 33 человек, девять из них госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в МЧС отказались останавливать полеты SSJ 100 из-за ЧП в Шереметьево.
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Евгений Дитрих , МЧС , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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