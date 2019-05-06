Извлечены все тела жертв SSJ 100 в Шереметьево

России Евгения Дитриха. Все тела жертв, погибших в результате ЧП с SSJ 100 в Шереметьево , успешно извлекли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранспорта

По его словам, СК извлек все тела погибших с места трагедии.

Ранее был опубликован список выживших после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево. Как отмечается, список состоит из 33 человек, девять из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в МЧС отказались останавливать полеты SSJ 100 из-за ЧП в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.