Эксперт оценил действия бортпроводников во время ЧП в Шереметьево

Четкие и слаженные действия бортпроводников помогли спасти десятки жизней пассажиров, их нужно представить к наградам, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель президиума "Офицеров России", военный летчик и Герой России Сергей Липовой.

"То, что произошло в Шереметьево, это страшная трагедия. Но я бы хотел отметить четкие и слаженные действия бортпроводников воздушного лайнера, которые помогали людям выбираться из пожара. Один из них погиб. Но им удалось помочь выжить десяткам пассажиров", — рассказал генерал-майор.

По словам Липового, бортпроводников сгоревшего самолета необходимо представить к государственным наградам за спасение людей.

"Это было бы правильно и справедливо, ведь без их работы, без их профессионализма, без их служения долгу до конца, погибших могло бы быть гораздо больше", — сказал он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.