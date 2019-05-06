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Эксперт оценил действия бортпроводников во время ЧП в Шереметьево 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © СК РФ
Четкие и слаженные действия бортпроводников помогли спасти десятки жизней пассажиров, их нужно представить к наградам, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель президиума "Офицеров России", военный летчик и Герой России Сергей Липовой.
"То, что произошло в Шереметьево, это страшная трагедия. Но я бы хотел отметить четкие и слаженные действия бортпроводников воздушного лайнера, которые помогали людям выбираться из пожара. Один из них погиб. Но им удалось помочь выжить десяткам пассажиров", — рассказал генерал-майор.
По словам Липового, бортпроводников сгоревшего самолета необходимо представить к государственным наградам за спасение людей.
"Это было бы правильно и справедливо, ведь без их работы, без их профессионализма, без их служения долгу до конца, погибших могло бы быть гораздо больше", — сказал он.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
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Происшествия , Елена Марковская , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости
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