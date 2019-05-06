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Дитрих сообщил о 33 выживших после катастрофы SSJ-100 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
На данный момент известно о 33 выживших пассажирах после катастрофы самолета "Сухой Суперджет 100". Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии урегулированию чрезвычайных ситуаций.
"У нас с вами 33 выживших пассажира… 27 из них осмотрено врачами не нуждаются в лечении в больнице, шестеро сейчас находится в больнице, один — в "Склифе", четверо — в Вишневского", — отметил он.
По словам Дитриха, прилагаются все усилия к тому, чтобы "поставить на ноги" пострадавших в авиакатастрофе.
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