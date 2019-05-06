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Стрелявший из автомата депутат Госдумы попросил не защищать его 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Дмитрия Ионина в Facebook
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, стрелявший из автомата во дворе жилого дома в Камышлове Свердловской области, признал свою ошибку и попросил не собирать митинги и петиции в его поддержку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сначала инцидент должны полностью расследовать, а митинги и петиции могут быть истолкованы как давление на следствие. Он добавил, что готов к ответственности по статье 20.13 КоАП («Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»).
«Если суд решит, что я должен ответственность понести — готов к этому. Мужчина должен отвечать за свои поступки», — заявил парламентарий.
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. На своей странице в соцсети он написал, что «готов в следующий раз стрелять из пушки» ради привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Комментарии1
Происшествия , Госдума , Справедливая Россия , Камышлов , Свердловская Область
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