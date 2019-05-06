Стрелявший из автомата депутат Госдумы попросил не защищать его

По его словам, сначала инцидент должны полностью расследовать, а митинги и петиции могут быть истолкованы как давление на следствие. Он добавил, что готов к ответственности по статье 20.13 КоАП («Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»).

«Если суд решит, что я должен ответственность понести — готов к этому. Мужчина должен отвечать за свои поступки», — заявил парламентарий.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. На своей странице в соцсети он написал, что «готов в следующий раз стрелять из пушки» ради привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.