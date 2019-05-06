Названа причина возгорания SSJ-100

Пожар на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево начался после того, как в левый бак лайнера попал посторонний предмет. Об этом в понедельник, 6 мая, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Интерфаксу».

По словам источника, вероятно, детали от разрушенного шасси SSJ-100 пробили левый бак самолета, который оказался полностью разрушен. Это, в свою очередь, спровоцировало выброс топлива, после которого начался пожар. При этом, по словам источника, правый бак сгоревшего лайнера также имеет повреждения, но не такие сильные.

«Скорее всего, они [повреждения правого бака] получены при выкатке самолета с взлетно-посадочной полосы», — сказал источник.

Ранее 6 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево могла стать недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров. Кроме того, следствие рассматривает версии с неблагоприятными метеоусловиями и неисправностью воздушного судна.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

Согласно последним данным СКР, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.