Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина возгорания SSJ-100 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Следственный комитет РФ / РИА новости
Пожар на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево начался после того, как в левый бак лайнера попал посторонний предмет. Об этом в понедельник, 6 мая, источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Интерфаксу».
По словам источника, вероятно, детали от разрушенного шасси SSJ-100 пробили левый бак самолета, который оказался полностью разрушен. Это, в свою очередь, спровоцировало выброс топлива, после которого начался пожар. При этом, по словам источника, правый бак сгоревшего лайнера также имеет повреждения, но не такие сильные.
«Скорее всего, они [повреждения правого бака] получены при выкатке самолета с взлетно-посадочной полосы», — сказал источник.
Ранее 6 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево могла стать недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров. Кроме того, следствие рассматривает версии с неблагоприятными метеоусловиями и неисправностью воздушного судна.
SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
Согласно последним данным СКР, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
Последние новости
Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Комментарии
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево132
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ21
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы703
В США опубликовали доклад о Зеленском33
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв40
Видео
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Москвичей предупредили о дождях и «температурных качелях»
Погода Новости Москвы
Опубликованы архивные кадры Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение