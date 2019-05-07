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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами 

РИА Новости + ещё 54 32 минуты назад
Фото: Reuters
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево.
Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.
"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", — сказал командир воздушного судна.
Диспетчер, работавший с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого летчик сказал, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.
"Нет, пока все нормально. Штатно", — ответил пилот.
Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.
После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.
Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.
"Аварийные службы на полосы", — сказал он.
После этого переговоры обрываются.
В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.
"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", — говорят в вышке.
Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.
В воскресенье в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Во время полета пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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