Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево

Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", — сказал командир воздушного судна.

Диспетчер, работавший с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого летчик сказал, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.

"Нет, пока все нормально. Штатно", — ответил пилот.

Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.

После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

"Аварийные службы на полосы", — сказал он.

После этого переговоры обрываются.

В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.

"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", — говорят в вышке.

Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.

В воскресенье в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Во время полета пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть.