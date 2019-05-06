Летчик-испытатель назвал причины гибели людей в Шереметьево

Паника на борту и неоперативное появление экстренных служб на летном поле стали основными причинами того, что в катастрофе самолета Sukhoj Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибло так много людей. Об этом News.ru сказал полковник ВВС РФ , летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Андронов.

По мнению летчика-испытателя, пока неясно, почему пожарные расчеты не сразу прибыли на место катастрофы.

На борту началась паника. Я видел видеозапись того, что происходило внутри самолета — горящие двигатели, пламя. Когда люди начинают паниковать, они теряют контроль над своими действиями. Достаточно одному упасть в проходе — образуется затор. Тут надо разбираться, почему так долго ехали пожарные службы. Ведь люди же, в основном, от угарного газа задохнулись. Задача в такой ситуации — как можно быстрее потушить возникшее возгорание. И тогда, возможно, выжило бы больше пассажиров. А так — образовалась буквально «пробка из людей, — сказал эксперт News.ru.

Как заметил Анатолий Андронов, главная возможность избежать подобных трагедий — „делать безопасные самолеты“.

Нужно предупреждать возможность появления таких внештатных ситуаций за счет конструкции самолета. Не очень понятно, почему при грубом приземлении самолет вдруг загорелся. Грубое приземление — это допустимо в эксплуатации, не в том смысле, что это нормально, а в том, что это не должно приводить к катастрофическим последствиям. Вот главная проблема, наверное, — резюмировал летчик-испытатель.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoj Superjet 100 компании „Аэрофлот“ , выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся при экстренной посадке, которую экипаж решил осуществить через 28 минут после вылета. Предварительная причина — сбои в работе автоматики и радиосвязи, вызванные попаданием молнии в корпус самолета. В результате погиб 41 человек, среди них — двое детей и один бортпроводник, спасавший людей при эвакуации.