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Семьи жертв катастрофы SSJ 100 получат специальные выплаты 

News.ru 36 минут назад
Фото: : Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
Семьи погибших в результате катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево получат выплаты в связи с потерей кормильца. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующие поручения министр труда Максим Топилин дал ПФР и Роструду.
Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду — организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, согласно законодательству РФ, семьям погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей, положены выплаты по 1 млн рублей. Это касается членов экипажа сгоревшего лайнера и пассажиров, летевших в командировку.
SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Ранее медики рассказали о состоянии выживших в катастрофе SSJ 100. Трое пострадавших при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё шести человек расценивается как средней степени тяжести и опасений у врачей не вызывает, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Максим Топилин , Максим Моисеев , Пенсионный фонд РФ , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Роструд , РИА Новости
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