Семьи жертв катастрофы SSJ 100 получат специальные выплаты

Роструду. Семьи погибших в результате катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево получат выплаты в связи с потерей кормильца. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Соответствующие поручения министр труда Максим Топилин дал ПФР

Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду — организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, согласно законодательству РФ, семьям погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей, положены выплаты по 1 млн рублей. Это касается членов экипажа сгоревшего лайнера и пассажиров, летевших в командировку.

SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» , совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев . По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Ранее медики рассказали о состоянии выживших в катастрофе SSJ 100. Трое пострадавших при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё шести человек расценивается как средней степени тяжести и опасений у врачей не вызывает, писал News.ru.