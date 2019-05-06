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В МЧС отказались останавливать полеты SSJ 100 из-за ЧП в Шереметьево 

Газета.Ru + ещё 19 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В МЧС заявили, что не будут останавливать самолеты SSJ 100 после трагедии в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что приостановка полетов на этом самолете не планируется. Кроме того, 6 мая МЧС хочет совершить на SSJ 100 рейс.
Ранее сообщалось, что на Украине выразили соболезнования из-за ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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Происшествия , МЧС , Аэропорт Шереметьево
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