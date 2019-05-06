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Медики рассказали о состоянии выживших в катастрофе SSJ-100 

News.ru 39 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Трое пострадавших при аварийной посадке SSJ-100 в Шереметьево находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. Состояние ещё шести человек расценивается как средней степени тяжести и опасений у медиков не вызывает.
Всего в больницы доставлены девять пострадавших. В институт Склифосовского поступили четыре человека, один из них в тяжёлом состоянии. Столько же человек доставили в центр хирургии им. Вишневского, один пассажир сгоревшего лайнера поступил на лечение в медцентр ФМБА.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет, — сообщил источник РБК в столичном департаменте здравоохранения.
SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в том числе бортпроводник воздушного судна Максим Моисеев. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что наиболее приоритетной версией авиакатастрофы стал отказ электрооборудования и автоматики, вызванный ударом молнии. По предварительным данным, пожар в хвосте самолёта начался после серии мощных ударов воздушного судна о посадочную полосу.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Максим Моисеев , Аэрофлот , Федеральное медико-биологическое агентство , Аэропорт Шереметьево , РБК
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