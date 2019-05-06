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Погода, неисправность, квалификация: СК назвал версии ЧП с «Суперджетом» 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Reuters
Погода, неисправность самолета и низкая квалификация пилотов, диспетчеров и технических специалистов — возможные причины инцидента с самолетом «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Шереметьево, которые среди прочих рассматривает Следственный комитет. Об этом сообщает его пресс-служба.
Вылетевший вчера из Москвы в Мурманск самолет авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся в ходе нее.
На борту лайнера находились 78 человек — 73 пассажира, из которых трое несовершеннолетние, и пятеро членов экипажа. 41 человек в результате инцидента погиб.
В настоящее время следствие рассматривает разные версии причин произошедшего, в том числе неисправность «Суперджета», неблагоприятные метеоусловия и недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и людей, которые проводили технический осмотр лайнера.
Сегодня глава СК Александр Бастрыкин осмотрел место ЧП, провел в Шереметьево оперативное совещание и приказал следователями управления СК по расследованию особо важных дел исследовать причины, приведшие к гибели людей, тщательно.
Вчера пилот Денис Евдокимов, управлявший «Суперджетом», рассказывал, что решение об экстренной посадке было принято после попадания в самолет молнии, а почему лайнер ударился о землю во время нее, он «не может сказать точно».
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Александр Бастрыкин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва , Мурманск
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