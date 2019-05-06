Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ

Глава Мультимедиа Арт Музея, искусствовед Ольга Свиблова пожаловалась на задержку ее рейса в Шереметьево из-за происшествия с самолетом «Аэрофлота» . Свиблова написала об этом в Instagram, позже удалила пост, но скриншот страницы опубликовали в Facebook и обвинили Свиблову в цинизме.

Свиблова опубликовала фото из аэропорта и отметила, что загоревшийся лайнер быстро потушили.

«Зато теперь задерживаются самолеты, включая и наш в Венецию. Полоса закрыта и когда вылет неизвестно. Можно не попасть на последнюю лодку…» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Великия знания не освобождают директора музея от великого цинизма», — так прокомментировали пост Свибловой в одной из групп.

Позже искусствовед рассказала, что ее вылет задерживается на час.

«Получили страшную новость — 13 человек погибли. Ужасно», — добавила она.

«Как там лодка? Успели?» — поинтересовался @maksim_kuguk.

«Какой же надо быть мерзостью, чтоб переживать за опоздание на лодку из-за горевшего самолета с людьми!» — добавил @aktiv_fishing.

«На «последнюю лодку» не успеете? Плохо для России, что у нее такая дешевая «элита», — отметил @torkvemadatomas.

Подписчики Свибловой вступились за нее, отметив, что сначала она не знала о жертвах. Однако возмущенные пользователи сочли это плохим оправданием.

«ЧП есть ЧП, даже если и не знал всего, в любом случае лодка подождет», — подчеркнул @plesinnav.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.