В авиакатастрофе в Шереметьево погибла сотрудница мурманского правительства

"Да, подтверждается информация. Это Алена Мартынова, ранее она возглавляла городской комитет по делам молодежи. В последнее время она работала в правительстве Мурманской области", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, подтверждается ли информация о гибели Мартыновой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, до настоящего времени Мартынова работала в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.