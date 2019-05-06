«Только благодаря им остался жив»

Дмитрий Хлебушкин, пассажир разбившегося самолета Superjet 100, рассказал в каких условиях работали стюардессы рейса Москва-Мурманск.

«Только благодаря им я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап», — сказал он ТК "Звезда".

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево . На борту самолета находились 78 человек.

По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.