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«Только благодаря им остался жив» 

Рамблер 3 часа назад
Дмитрий Хлебушкин, пассажир разбившегося самолета Superjet 100, рассказал в каких условиях работали стюардессы рейса Москва-Мурманск.
«Только благодаря им я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап», — сказал он ТК "Звезда".
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Комментарии51
Происшествия , Фото , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ТК "Звезда"
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