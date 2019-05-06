«Паника и растаявший двигатель»: западные СМИ о катастрофе SSJ-100

Ужасающий пожар, шокирующие и душераздирающие кадры, паника пассажиров и растаявший двигатель — западные СМИ отреагировали на инцидент с самолетом «Сухой Суперджет 100» в московском аэропорту Шереметьево

Накануне летевший из Москвы Мурманск «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Шереметьево. Это понадобилось, по словам пилота лайнера Дениса Евдокимова, из-за попадания молнии. В ходе посадки самолет ударился о землю и загорелся.

«Ужасающий пожар убил 41 человека из 78 на борту, в том числе по меньшей мере двоих детей», — пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание отметило, что ЧП произошло в самом оживленном аэропорту столицы России, а кадры эвакуации из «Супреджета» выглядят шокирующе — окутывающее окна ужасное пламя и охваченные паникой пассажиры.

«Я сидел перед двигателем и видел, как все растаяло», — процитировал таблоид одного из спасшихся пассажиров самолета.

В свою очередь, американское издание AOL отметило, что «Суперджет» приземлялся, «изрыгая» огромное пламя и черный дым, а покинувшие самолет «отчаянные» пассажиры шатались на асфальте и траве.

Издание добавило, что репутация «Суперджета» была «подорвана» некоторое время назад — после обнаружения дефекта в горизонтальных стабилизаторах.