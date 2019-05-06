«Успел выскочить»: игрок в «Что? Где? Когда?» выжил в ЧП с «Суперджетом»

Вчера «Суперджет» экстренно приземлился в Шереметьево примерно через полчаса после взлета. Пилот рейса Москва Мурманск Денис Евдокимов объяснил это тем, что во время полета в самолет ударила молния.

Во время посадки лайнер ударился о землю и загорелся. В результате инцидента погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

Накануне игрок в «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко был упомянут сначала в списке пассажиров этого рейса, а затем и в списке пострадавших. Тогда же на своей странице во «ВКонтакте» он подтвердил первое, опровергнув второе.

«Жив и цел. Успел выскочить», — написал он.

Менее часа назад Савченко опубликовал более пространный пост о произошедшем — поблагодарил экипаж, «который все сделал оперативно и четко», в том числе стюардесс, «которые держались как могли», наземные службы, которые «помогали уже после приземления», в том числе врачей, пожарных, психологов и «девушек из МЧС , которые собирали контактную информацию для горячей линии», а также следователей, «которые делали свою работу максимально быстро и корректно».