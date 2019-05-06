Игрок в «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко выжил в инциденте с самолетом «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вчера «Суперджет» экстренно приземлился в Шереметьево примерно через полчаса после взлета. Пилот рейса Москва — Мурманск Денис Евдокимов объяснил это тем, что во время полета в самолет ударила молния.
Во время посадки лайнер ударился о землю и загорелся. В результате инцидента погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Накануне игрок в «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко был упомянут сначала в списке пассажиров этого рейса, а затем и в списке пострадавших. Тогда же на своей странице во «ВКонтакте» он подтвердил первое, опровергнув второе.
«Жив и цел. Успел выскочить», — написал он.
Менее часа назад Савченко опубликовал более пространный пост о произошедшем — поблагодарил экипаж, «который все сделал оперативно и четко», в том числе стюардесс, «которые держались как могли», наземные службы, которые «помогали уже после приземления», в том числе врачей, пожарных, психологов и «девушек из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии», а также следователей, «которые делали свою работу максимально быстро и корректно».
«P. S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче», — добавил он.