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Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Михаила Савченко во «ВКонтакте»
Капитан мурманской команды «Норманны» игры «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом он написал у себя во «ВКонтакте».
Савченко поблагодарил всех, кто его поддерживал, и опроверг информацию о том, что ранен и отравился угарным газом, которая ранее появилась в некоторых СМИ.
«Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва — Мурманск 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Моя фамилия в списке раненых фейк. Либо ошибка. Я здоров», — написал мурманчанин.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться спустя несколько минут после взлета. Командир сгоревшего судна рассказал, что принял решение о посадке после того, как в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью.
По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Стюардесса с пострадавшего рейса рассказала, что люди начали вставать с кресел, когда самолет еще двигался на большой скорости.
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Происшествия , Михаил Савченко , Аэропорт Шереметьево
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