Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.
Он также отметил, что у большинства погибших обнаружены сильные термические ожоги.
Последние новости
Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Происшествия , Катастрофы , Пожары , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево108
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ13
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы683
В США опубликовали доклад о Зеленском25
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв35
Видео
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Москвичей предупредили о дождях и «температурных качелях»
Погода Новости Москвы
Опубликованы архивные кадры Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение