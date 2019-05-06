Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево , отравились продуктами горения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что у большинства погибших обнаружены сильные термические ожоги.