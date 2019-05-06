Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который совершил жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, остаётся рядом со взлетно-посадочной полосой, рассказал РИА Новости пассажир первого после аварии рейса из Мурманска, который прибыл в Москву.
"Потерпевший крушение в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 и различная техника остаются рядом со взлетно-посадочной полосой", — рассказал он.
По его словам, в аэропорту Мурманска перед вылетом несколько человек плакали, их отвели в сторону. Также, по его словам, организация полета в Москву была очень хорошая.
"Сами переживали, думали, что будет напряженно, но нет", — сказал он.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.