Аварийный SSJ-100 остается рядом со ВВП в Шереметьево, сообщил очевидец

"Потерпевший крушение в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 и различная техника остаются рядом со взлетно-посадочной полосой", — рассказал он.

По его словам, в аэропорту Мурманска перед вылетом несколько человек плакали, их отвели в сторону. Также, по его словам, организация полета в Москву была очень хорошая.

"Сами переживали, думали, что будет напряженно, но нет", — сказал он.