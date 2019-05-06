ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв

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В Пермском крае создали оперативный штаб после ЧП на заводе 

РИА Новости + ещё 40 31 минуту назад
Оперативный штаб создан после ЧП на заводе "Азот" в городе Березники Пермского края, где погибли три человека, сообщило министерство территориальной безопасности региона.
Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось, что три человека погибли при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники, еще один человек пострадал. Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"По поручению губернатора на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов, главе региона оперативно докладывают о ситуации. Краевые власти оказывают необходимую поддержку в устранении инцидента", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на производственный цикл предприятия случившийся инцидент не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет.
"Выбросов опасных веществ нет. На месте работают все профильные службы. Предприятие оказывает содействие органам в расследование инцидента. Предварительные причины инцидента устанавливаются. В компании также создан штаб для расследования происшествия", — отмечается в сообщении.
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Происшествия , Видео , МЧС , Уралхим , Пермский Край
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