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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: TV Zvezda / Globallookpress.com
Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в авиакругах.
По словам источника, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю дверь самолета, а в хвостовой части с людьми находился бортпроводник Максим Моисеев. Он безуспешно пытался открыть дверь в горящей части самолета.
Собеседник агентства отметил, что бортпроводник до последнего не покидал самолет и погиб.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.
6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Вероника Скворцова , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево
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