Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в авиакругах.

По словам источника, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю дверь самолета, а в хвостовой части с людьми находился бортпроводник Максим Моисеев . Он безуспешно пытался открыть дверь в горящей части самолета.

Собеседник агентства отметил, что бортпроводник до последнего не покидал самолет и погиб.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево . Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова , как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.