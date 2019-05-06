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СМИ: всех погибших при пожаре на SSJ‐100 извлекли из самолета 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тела всех погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 извлечены из лайнера. Борт «Аэрофлота» загорелся при посадке вечером минувшего воскресенья.
Большинство извлеченных тел доставили в морг судебной экспертизы в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы и процедура опознания. Первый самолет из Мурманска с родственниками погибших уже прилетел в Москву.
«На данный момент извлечены тела 41 погибшего», — уточнил собеседник агентства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая. Спустя 28 минут лайнер вернулся в Шереметьево и совершил экстренную посадку. Самолет загорелся. На его борту находились 78 человек, 41 из них погиб. В больницах, по информации Минздрава РФ, находятся шестеро пострадавших.
Вернуться SSJ-100 в Шереметьево пришлось, поскольку самолет потерял радиосвязь с диспетчерами. Это произошло из-за удара молнии.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Москва
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