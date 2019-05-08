Взрыв прогремел у храма в Пакистане: есть погибшие 

Источники в спасательных службах сообщили, что взорвался грузовик элитных сил полиции провинции Пенджаб.
По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.
Источники в спасательных службах сообщили, что взорвался грузовик элитных сил полиции провинции Пенджаб.
На место происшествия прибыла полиция и спасатели. Пострадавших доставили в больницы.
Причины взрыва пока не известны.