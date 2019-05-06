В Бурятии в шахте погибли двое рабочих

Двое рабочих одного из горнодобывающих предприятий в Бурятии погибли при падении в восходящий канал в шахте, сообщает СУСК республики.

По данным СК, инцидент произошел в Окинском районе. Погибли двое проходчиков в возрасте 30 и 35 лет. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

"По предварительным данным, оба работника имели многолетний стаж работы по специальности. Второго мая они заступили в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, в которой находились вдвоем. Около полуночи коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 метров", — говорится в сообщении.

Следователям предстоит выяснить, было ли падение в канал связано с неправильным положением люка, а именно то, что он не был закрыт, или установить иную точную причину трагедии. На предприятии изъята документация по технике безопасности и идут опросы работников.