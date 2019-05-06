Три ЧП за три года: сгоревший SSJ-100 был «несчастливым»

Источник рассказал изданию, что лайнер совершил первый пробный полет в 2016 году, в августе 2017-го завершились его летные испытания, а уже в октябре того же 2017 года «Суперджет» столкнулся с птицей во время полета.

В январе 2018-го у самолета не выпустились закрылки при заходе на посадку. Оба происшествия были внесены в журнал учета.

Вчера вечером «Сухой Суперджет 100», летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Пилот лайнера Денис Евдокимов рассказал телеграм-каналу «База», что во время полета в самолет ударила молния, а загорелся он уже после посадки, во время которой произошел удар о землю.

В результате ЧП погиб 41 человек из находившихся на борту 78. 33 выживших — пассажиры, четверо — члены экипажа.