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Три ЧП за три года: сгоревший SSJ-100 был «несчастливым» 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
Сгоревший в московском аэропорту Шереметьево самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» ранее дважды попадал в авиапроисшествия, рассказал RT анонимный собеседник в Росавиации.
Источник рассказал изданию, что лайнер совершил первый пробный полет в 2016 году, в августе 2017-го завершились его летные испытания, а уже в октябре того же 2017 года «Суперджет» столкнулся с птицей во время полета.
В январе 2018-го у самолета не выпустились закрылки при заходе на посадку. Оба происшествия были внесены в журнал учета.
Вчера вечером «Сухой Суперджет 100», летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Пилот лайнера Денис Евдокимов рассказал телеграм-каналу «База», что во время полета в самолет ударила молния, а загорелся он уже после посадки, во время которой произошел удар о землю.
В результате ЧП погиб 41 человек из находившихся на борту 78. 33 выживших — пассажиры, четверо — члены экипажа.
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Происшествия , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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