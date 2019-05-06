Эксперт рассказал о сложностях жесткой посадки SSJ-100 с полными баками

По словам заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, тем самым масса самолета при посадке была на 15 тонн больше обычной, из-за чего для экипажа создаются несколько необычные условия.

Жесткая посадка самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево произошла из-за серьезного перевеса массы самолета, поскольку он производил посадку с заполненными баками с керосином. Об этом сообщил летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

«Самолет загружен полностью. Полностью топливо там — топлива, по-моему, около 15-и тонн. И естественно, при посадке, при заходе на посадку и посадке у него несколько изменяются параметры полета: самолет должен лететь на большей скорости, поэтому несколько необычные условия для экипажа. Потому что очень редко когда экипаж с максимальным весом — я не знаю, кому-то там удавалось садиться или нет. Ну есть особенности», — сказал он.

По его мнению, именно такие условия стали причиной жесткой посадки самолета, которая повлекла за собой целый ряд негативных последствий.

«В данном случае что мы дальше видим. Видим картинку, которая произошла — движение по полосе. И за ним, значит, это самое — пламя там вовсю идет. Вот такое пламя оно происходит, когда у вас произошло какое-то разрушение. А разрушение — это топливопровод, либо баки, так сказать, порваны, поломаны. Ну во всяком случае, топливо выливается наружу. А дальше, двигаясь, оно, естественно, распыляется. Поэтому столько пламени, столько пожара. Это вот однозначно видно, что было какое-то механическое повреждение. А когда оно может возникнуть? Оно может возникнуть при очень грубой посадке», — заметил Заболотский.

Напомним, что трагедия в Шереметьево произошла вечером пятого мая. Лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета, совершив жесткую посадку из-за возгорания на борту.

Ранее СК подтвердил гибель 41 человек в результате жесткой посадки SSJ-100 в Шереметьево.

Кроме того, СМИ опубликовали списки пострадавших пассажиров рейса Москва-Мурманск.