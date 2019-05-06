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В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении СК.
Инцидент произошел в воскресенье около 17 часов (11:00 мск). Восьмилетний мальчик играл на площадке детского сада, ворота на территорию которого были открыты. Мальчик забрался на кольцо и оно упало на него, придавив шею.
"Да, действительно, ребенок умер на территории детсада. На него упало детское игровое баскетбольное кольцо", — рассказали в управлении.
Проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства несчастного случая.
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