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В Аргентине посетители парка аттракционов на четыре часа застряли в воздухе 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Люди четыре часа провели на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не спасли пожарные, инцидент произошел в аргентинской провинции Сан-Хуан, сообщил телеканал TN.
Аттракцион под названием "Молот" в парке развлечений провинции Сан-Хуан сломался в ночь на воскресенье через несколько секунд после начала работы, когда он находился в самой высокой своей точке.
В воздухе застряли 36 человек. Некоторые из них оказались в положении вниз головой. Сейчас уполномоченные органы проверяют документацию парка и лицензии.
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