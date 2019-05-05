В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100 

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования ЧП с этим самолетом в Шереметьево.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу. По меньшей мере 13 человек погибли в ходе ЧП, по данным СК, и семь, согласно данным минздрава, пострадали. Судно из-за пожара выгорело полностью.
По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.
"Я сразу же после инцидента обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос, приостановить в России эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования в Шереметьево", — рассказал РИА Новости Романов.
Депутат подчеркнул, что данной моделью самолетов пользуются и петербуржцы, что вызвало большой резонанс среди как жителей Санкт— Петербурга, так и других городов России.
"Я сам регулярно летаю маршрутом Санкт-Петербург — Москва, Москва — Санкт-Петербург. То есть на сегодняшний день эта ситуация вызвала большой резонанс среди петербуржцев, и в целом тоже мне много обращений стало поступать, в том числе через социальные сети. Поэтому я считаю необходимым Росавиации рассмотреть возможность приостановки эксплуатации данного воздушного судна до установления истинных всех причин чрезвычайного происшествия, повлекших смерть, насколько мне на данную минуту известно, 13 человек", — заключил Романов.