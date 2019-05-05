В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" , следовавший по маршруту Москва Мурманск , экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу. По меньшей мере 13 человек погибли в ходе ЧП, по данным СК, и семь, согласно данным минздрава, пострадали. Судно из-за пожара выгорело полностью.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

"Я сразу же после инцидента обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос, приостановить в России эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования в Шереметьево", — рассказал РИА Новости Романов.

Депутат подчеркнул, что данной моделью самолетов пользуются и петербуржцы, что вызвало большой резонанс среди как жителей Санкт— Петербурга, так и других городов России.