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При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек из 78 находившихся на борту 

ТАСС 33 минуты назад
Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.
Момент возгорания Superjet попал на видео
"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", — сказала она.
Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.
ТАСС: последние новости
Источник: самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево Источник: один человек погиб в результате пожара на борту самолета в аэропорту Шереметьево Источник: аварийно севший в Шереметьево самолет мог загореться из-за попадания молнии
Происшествия , Видео , Светлана Петренко , Аэропорт Шереметьево , СКР
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