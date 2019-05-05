СК рассматривает несколько версий ЧП в аэропорту Шереметьево

Следствие рассматривает несколько версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего», — заявила она.

Также сообщалось, что по решению председателя СК Александра Бастрыкина , расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.