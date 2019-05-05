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СК рассматривает несколько версий ЧП в аэропорту Шереметьево 

RT на русском 35 минут назад
Фото: © The Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS
Следствие рассматривает несколько версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего», — заявила она.
Также сообщалось, что по решению председателя СК Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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