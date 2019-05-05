Бывший командир воздушного судна прокомментировал ЧП в Шереметьеве

"Экипаж обычно сам смотрит за грозовыми облаками и сам обходит их — по локатору или визуально. Диспетчер может посоветовать что-то. Если есть опасные зоны, диспетчер может запретить лететь так, как просит экипаж", — сказал он.

Однако Романов подчеркнул, что это не тот случай, поскольку опасных, запретных зон не было.

"Версию помпажа из-за попадания разряда электричества я не рассматриваю. Потому что попадание молнии в самолеты предусмотрено в системах самолета. Статическое электричество через специальные разрядники беспрепятственно просто сбрасывается с крыльев, с концевых частей самолета.

Все самолеты, они этим оборудованы. Если у SSJ-100 произошло что-то экстраординарное, или попала какая-то молния, которая может повлиять на радио-, электро-, навигационное оборудование — это возможно", — пояснил он.

По мнению экс-командира, скорее всего, задымление уже было, поэтому самолет совершил жесткую посадку.

"Что-то было, что помешало экипажу выполнить нормальную посадку", — заключил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации . При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Погибли 13 человек, шестеро пострадали. Пилоты выжили.