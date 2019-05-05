На борту сгоревшего в Шереметьево самолета находился мэр Североморска

"Владимир Васильевич в порядке, находится в аэропорту с другими пассажирами. Информации по еще одному сотруднику министерства по внутренней политике правительства Мурманской области Алене Мартыновой пока нет", — сообщила собеседница агентства.

"Евменьков летел этим рейсом и не пострадал, находится в аэропорту Шереметьево", — подтвердили РИА Новости в пресс-службе Североморска.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети, что в аэропорту Мурманска действует оперативный штаб, с родственниками летевших на самолете людей работают психологи. В Шереметьево также работают представители Мурманской области.

Чибис пообещал, что всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка.