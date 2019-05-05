Мэр Североморска Владимир Евменьков, летевший в загоревшемся Sukhoi Superjet 100, серьезно не пострадал и находится в аэропорту Шереметьево вместе с другими пассажирами, сообщили РИА Новости в правительстве Мурманской области.
"Владимир Васильевич в порядке, находится в аэропорту с другими пассажирами. Информации по еще одному сотруднику министерства по внутренней политике правительства Мурманской области Алене Мартыновой пока нет", — сообщила собеседница агентства.
"Евменьков летел этим рейсом и не пострадал, находится в аэропорту Шереметьево", — подтвердили РИА Новости в пресс-службе Североморска.
Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцсети, что в аэропорту Мурманска действует оперативный штаб, с родственниками летевших на самолете людей работают психологи. В Шереметьево также работают представители Мурманской области.
Чибис пообещал, что всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Следователи сообщают о 13 погибших. Выжившие пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу. Судно из-за пожара выгорело полностью.