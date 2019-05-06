На месте авиакатастрофы SSJ-100 нашли «черные ящики»

Еще два прибора для снятия технических параметров пока не удается обнаружить.

На месте аварийной посадки пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево нашли «черные ящики». Еще два бортовых самописца пока не удается найти.

По данным экстренных служб, к настоящему моменту спасатели извлекли из самолета тела всех 41 погибших.

«Большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз», — сообщил «Звезде» представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Москву из Мурманска прилетели около 50 человек — все они родственники погибших. Людей сопровождал сотрудник «Аэрофлота» . Родственникам предстоит опознать тела.

У выхода из багажного отделения родственников погибших и пострадавших при крушении SSJ-100 встречали спасатели с табличкой МЧС

Накануне вечером в Шереметьево потерпел жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Аэрофлот». Самолет летел из Москвы в Мурманск, но через десять минут полета пилот принял решение возвращаться в аэропорт вылета из-за потери связи с диспетчерами.

Как рассказал пилот самолета, после вылета в самолет попала молния, в результате чего выключилась вся автоматика и пропала связь. Лайнер с полными топливными баками пришлось сажать вручную. При посадке у него сломались стойки шасси, лайнер воспламенился. Людей эвакуировали по надувным трапам.

На борту были 78 человек, 41 из них погиб, шестеро госпитализированы. В настоящее время все аварийно-спасательные работы завершены. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.