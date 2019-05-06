Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На месте авиакатастрофы SSJ-100 нашли «черные ящики» 

ТК «Звезда» + ещё 104 2 часа назад
Фото: Sputnik, via imago-images.de, Globallookpress
Еще два прибора для снятия технических параметров пока не удается обнаружить.
На месте аварийной посадки пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево нашли «черные ящики». Еще два бортовых самописца пока не удается найти.
По данным экстренных служб, к настоящему моменту спасатели извлекли из самолета тела всех 41 погибших.
«Большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз», — сообщил «Звезде» представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Москву из Мурманска прилетели около 50 человек — все они родственники погибших. Людей сопровождал сотрудник «Аэрофлота». Родственникам предстоит опознать тела.
У выхода из багажного отделения родственников погибших и пострадавших при крушении SSJ-100 встречали спасатели с табличкой МЧС.
Накануне вечером в Шереметьево потерпел жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Аэрофлот». Самолет летел из Москвы в Мурманск, но через десять минут полета пилот принял решение возвращаться в аэропорт вылета из-за потери связи с диспетчерами.
Как рассказал пилот самолета, после вылета в самолет попала молния, в результате чего выключилась вся автоматика и пропала связь. Лайнер с полными топливными баками пришлось сажать вручную. При посадке у него сломались стойки шасси, лайнер воспламенился. Людей эвакуировали по надувным трапам.
На борту были 78 человек, 41 из них погиб, шестеро госпитализированы. В настоящее время все аварийно-спасательные работы завершены. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ТК «Звезда»: последние новости
В Шереметьево полыхает пассажирский самолет: видео На химическом заводе в Пермском крае прогремел взрыв Глава Росавиации прибыл в Шереметьево
Комментарии
Происшествия , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы460
На Украине призвали «обезлюдить Донбасс»221
Не видели землю: Названы вероятные причины ЧП с SSJ-100267
41 человек погиб в аэропорту Шереметьево150
По курсу Порошенко: Раскрыты планы Зеленского178
Видео
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Опубликованы архивные кадры Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Путин отреагировал на ЧП в Шереметьево
Политика
Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата
Происшествия
Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео
Происшествия
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
В мире
Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение