В «Аэрофлоте» заявили, что двигатели самолета загорелись после посадки в Шереметьево

Двигатели пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 загорелись уже после аварийной посадки лайнера в аэропорту Шереметьево , сообщила в воскресенье компания "Аэрофлот" Катастрофа в Шереметьево: СМИ сообщили о погибших "Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам", — говорится в сообщении. "В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб "Аэрофлота", — добавили в авиакомпании.