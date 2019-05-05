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В «Аэрофлоте» заявили, что двигатели самолета загорелись после посадки в Шереметьево 

ТАСС 27 минут назад
Двигатели пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 загорелись уже после аварийной посадки лайнера в аэропорту Шереметьево, сообщила в воскресенье компания "Аэрофлот".
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"Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам", — говорится в сообщении.
"В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб "Аэрофлота", — добавили в авиакомпании.
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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