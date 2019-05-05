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СК опубликовал видео с горящим самолетом в Шереметьево 

Рамблер 30 минут назад
СК опубликовал видео с загоревшимся при посадке в Шереметьево самолетом "Аэрофлота" SSJ-100. На видео видно, как пожарные машины пытаются потушить объятую пламенем хвостовую часть воздушного судна. На кадрах также можно увидеть, как пассажиры в спешке пытаются покинуть самолет по надувному трапу.
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По факту аварии SSJ-100 СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". По неподтвержденным данным, при пожаре в самолете погибли не менее 10 человек, еще несколько пострадали.
Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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