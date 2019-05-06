Медики оценили состояние экипажа сгоревшего в Шереметьеве лайнера

Командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в институте Склифосовского.

По словам министа здравоохранения Вероники Скворцовой, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У экипажа диагностировано отравление продуктами горения и серьёзная шоковая реакция, передаёт РИА Новости.

Всего жертвами происшествия стал 41 человек, выжили 37, это четыре члена экипажа и 33 пассажира. Пострадавшие находятся в госпитале Вишневского и в НИИ имени Склифосовского.