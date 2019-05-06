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Медики оценили состояние экипажа сгоревшего в Шереметьеве лайнера 

Говорит Москва + ещё 54 1 час назад
Фото: соцсети
Командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в институте Склифосовского.
По словам министа здравоохранения Вероники Скворцовой, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У экипажа диагностировано отравление продуктами горения и серьёзная шоковая реакция, передаёт РИА Новости.
В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.
Всего жертвами происшествия стал 41 человек, выжили 37, это четыре члена экипажа и 33 пассажира. Пострадавшие находятся в госпитале Вишневского и в НИИ имени Склифосовского.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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