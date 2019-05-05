СК: При аварийной посадке самолета в Шереметьево погибли 13 человек, среди которых двое детей

При аварийной посадке самолета в Шереметьево погибли 13 человек, среди которых двое детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ. «По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , выполнявший рейс Москва — Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Возбуждено уголовное дело о гибели двух и более лиц.