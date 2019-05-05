Появилось видео экстренной посадки самолета Москва — Мурманск

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей. 11 человек пострадали.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП. МЧС открыло круглосуточную горячую линию.