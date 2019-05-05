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Появилось видео экстренной посадки самолета Москва — Мурманск 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей. 11 человек пострадали.
Пожар в SSJ сняли изнутри самолета
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у воздушного судна подломились стойки и загорелись двигатели.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП. МЧС открыло круглосуточную горячую линию.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары
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