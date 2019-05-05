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СК возбудил дело из-за возгорания самолёта в Шереметьеве 

RT на русском + ещё 66 51 минуту назад
Фото: © TV Zvezda globallookpress.com
Следователи возбудили уголовное дело в связи с возгоранием самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елену Марковскую.
«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщила она.
Ранее cотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что в результате возгорания самолёта в Шереметьеве пострадали шесть человек.
По данным МЧС, открытое горение в самолёте ликвидировано.
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Происшествия , Катастрофы , Новости Москвы , Пожары , Елена Марковская , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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