СК возбудил дело из-за возгорания самолёта в Шереметьеве

Следователи возбудили уголовное дело в связи с возгоранием самолёта в столичном аэропорту Шереметьево . Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елену Марковскую

«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщила она.

Ранее cотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что в результате возгорания самолёта в Шереметьеве пострадали шесть человек.

По данным МЧС, открытое горение в самолёте ликвидировано.