СМИ сообщили о задержании помощника депутата-стрелка Дмитрия Ионина

По неподтверждённым данным источников агентства «Ура.ru», Павлу Грибкову принадлежал автомат, из которого стрелял парламентарий.

При этом сам депутат утверждает, что полиция задержала не Грибкова, а его отца и тёщу. Официально в региональном управлении МВД эту информацию пока не прокомментировали.

Инцидент произошёл на днях в городе Камышлове Свердловской области. Там депутат Госдумы от «Справедливой России» начал стрелять из автомата в воздух около жилых домов. Ионин признал, что совершил глупость и заявил о готовности понести наказание.