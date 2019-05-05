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СМИ сообщили о задержании помощника депутата-стрелка Дмитрия Ионина 

Говорит Москва 46 минут назад
Фото: кадр видео
По неподтверждённым данным источников агентства «Ура.ru», Павлу Грибкову принадлежал автомат, из которого стрелял парламентарий.
Депутат Госдумы пострелял из автомата на улице города в Свердловской области
При этом сам депутат утверждает, что полиция задержала не Грибкова, а его отца и тёщу. Официально в региональном управлении МВД эту информацию пока не прокомментировали.
Инцидент произошёл на днях в городе Камышлове Свердловской области. Там депутат Госдумы от «Справедливой России» начал стрелять из автомата в воздух около жилых домов. Ионин признал, что совершил глупость и заявил о готовности понести наказание.
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