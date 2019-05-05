Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео

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Избиение журналистки РИА Новости полицией в Париже попало на видео 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Опубликованы кадры избиения журналистки РИА Новости Виктории Ивановой французской полицией. Девушка освещала беспорядки в ходе первомайской демонстрации в Париже. На записи видно, как сотрудник спецназа бьёт Викторию дубинкой по голове, когда она пытается уйти от места столкновений с протестующими.
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга и ушибы
После этого полицейский ещё раз ударяет её, несмотря на то, что на каске журналиста — стикер с надписью «пресса», а на руке аналогичная повязка. При обращении в больницу у Виктории диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
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