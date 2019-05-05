Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео

Избиение журналистки РИА Новости полицией в Париже попало на видео

Опубликованы кадры избиения журналистки РИА Новости Виктории Ивановой французской полицией. Девушка освещала беспорядки в ходе первомайской демонстрации в Париже. На записи видно, как сотрудник спецназа бьёт Викторию дубинкой по голове, когда она пытается уйти от места столкновений с протестующими.

После этого полицейский ещё раз ударяет её, несмотря на то, что на каске журналиста — стикер с надписью «пресса», а на руке аналогичная повязка. При обращении в больницу у Виктории диагностировали сотрясение мозга и ушибы.