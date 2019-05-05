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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Новгородской области.
Захоронение было обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции.
При раскопках из ямы извлекли пять скелетированных трупов, у троих из которых, предположительно, имеются огнестрельные ранения головы. Также были обнаружены фрагменты личных вещей и одежды погибших. Рядом с захоронением нашли гильзы от автоматического оружия иностранного производства, говорится в сообщении.
По предварительным данным, мирные жители были расстреляны фашистами во время немецкой оккупации в 1941-1943 годах. В окрестностях могут быть захоронены более трех тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети.
Поисковые мероприятия на месте возможных захоронений продолжаются.
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