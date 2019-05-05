Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Штормовая погода в 250 милях до мыса Горн преследует вёсельную лодку путешественника Фёдора Конюхова , который уже 150 дней провёл в плавании через Тихий океан, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

"Вся неделя ожидается штормовой. Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубины более 3 тысяч метров, слева уже берег и там 300 метров. Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней второй шторм более мощный и затяжной 40-50 узлов. Волна по прогнозу на 7 мая под 10 метров и у меня мало места для маневра", — передал Конюхов в штаб.

По его словам, у лодки нет возможности спрятаться за островами, так как океан выбросит лодку на скалы и размолотит в щепки за пару часов. Спасение только на открытой воде, лодке необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане.

"Сегодня впервые пересек 55 градус южной широты. Можно с уверенность сказать, на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна вёсельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52 градусе южной широты", — рассказал мореплаватель.

Он уже прошёл от Новой Зеландии 11,1 тысячи километров (6,2 тысячи морских миль), преодолевая в среднем в сутки 41 милю. В настоящее время Конюхов вышел на траверз аргентинского порта Ушуая, самого южного города на планете, где сейчас находится его команда. Лодка держит курс на самые южные острова — Диего-Рамирез, до которых ровно 200 морских миль.

"Хотя мы на одной широте, мы в разных погодных системах, и защищенная от ветра и океанских волн уютная гавань порта Ушуая еще очень далеко до меня. По карте все уже рядом, но мне нужно пройти еще минимум один градус на юг, в сторону Антарктиды, чтобы обогнуть группу островов Хермит, в состав которых входит остров Горн", — уточнил Конюхов.

Он также посчитал, что в своих экспедициях больше всего внимания уделял мысу Горн. К Северному полюсу ходил три раза на лыжах, к Южному полюсу — один раз, на Эверест поднимался два раза, вокруг мыса Горн ходил пять раз на яхтах и сейчас подходит в шестой раз, на весельной лодке.