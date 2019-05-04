Появились подробности массового убийства в Челябинской области

По информации СМИ, житель Челябинской области в результате конфликта зарезал четверых взрослых и ребенка, предполагаемый преступник пришел в полицию с повинной.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источники, пришедший в полицию мужчина утверждает, что убил своих знакомых из-за конфликта с хозяином дома. Во время ссоры нападавший был нетрезв, уточняют источники.

Местный портал 74.ru сообщает, что задержанный свою вину не признал. Подозреваемый утверждает, что убийцей был хозяин дома, а он сам «только начал отбирать у него нож и в схватке кого-то „резанул“.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты, а также сотрудники Росгвардии и МВД , они работают на месте трагедии.

Напомним, тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая. Возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).