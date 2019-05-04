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Появились подробности массового убийства в Челябинской области 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
По информации СМИ, житель Челябинской области в результате конфликта зарезал четверых взрослых и ребенка, предполагаемый преступник пришел в полицию с повинной.
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Как сообщает Пятый канал со ссылкой на источники, пришедший в полицию мужчина утверждает, что убил своих знакомых из-за конфликта с хозяином дома. Во время ссоры нападавший был нетрезв, уточняют источники.
Местный портал 74.ru сообщает, что задержанный свою вину не признал. Подозреваемый утверждает, что убийцей был хозяин дома, а он сам «только начал отбирать у него нож и в схватке кого-то „резанул“.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты, а также сотрудники Росгвардии и МВД, они работают на месте трагедии.
Напомним, тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая. Возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Позднее в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону сообщили, что в доме, где произошло убийство, обнаружили младенца в коляске.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , Челябинская Область
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