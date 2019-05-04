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В Курганской области из-за природных пожаров сгорели двадцать дач 

Р-Спорт 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше 20 дачных домов уничтожено огнем в Кетовском районе Курганской области из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра вблизи населенных пунктов Передергино, СНТ "Раздольное", "Благодатное" огнем уничтожен 21 дачный дом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 8 гектаров. На защиту населенных пунктов направлена группировка сил и средств в количестве более 200 человек и 50 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Курганская Область
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