Свыше 20 дачных домов уничтожено огнем в Кетовском районе Курганской области из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра вблизи населенных пунктов Передергино, СНТ "Раздольное", "Благодатное" огнем уничтожен 21 дачный дом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 8 гектаров. На защиту населенных пунктов направлена группировка сил и средств в количестве более 200 человек и 50 единиц техники.