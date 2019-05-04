В Курганской области из-за природных пожаров сгорели двадцать дач

"В результате установившейся в регионе сухой погоды и шквалистого ветра вблизи населенных пунктов Передергино, СНТ "Раздольное", "Благодатное" огнем уничтожен 21 дачный дом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная площадь пожара составляет 8 гектаров. На защиту населенных пунктов направлена группировка сил и средств в количестве более 200 человек и 50 единиц техники.