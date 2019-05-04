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Воевавший в Сирии дагестанец задержан в аэропорту Махачкалы 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Махачкалы при досмотре пассажиров рейса Стамбул — Москва был задержан гражданин России, два года воевавший на стороне боевиков в Сирии. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Задержанный Бийсолтан Джамалов находился в федеральном розыске за причастность к деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Мужчину депортировали из Турции.
В ходе допроса он рассказал, что с находился на территории Сирии с сентября 2016 года по январь 2019 года и принимал участие в деятельности исламистов.
В апреле боевик, воевавший в Сирии на стороне ИГ, был экстрадирован в Россию. По данным ФСБ, россиянина Рамазана Саламова 1970 года рождения, которого разыскивали за участие в деятельности террористов, задержали в июле 2018 года в Марокко. Как отмечало ведомство, Саламов — сторонник запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — пропагандировал религиозно-экстремистскую идеологию среди жителей Дагестана. В 2016 году Саламов уехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.
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Происшествия , Хизб-ут-Тахрир , Исламское государство , Интерфакс , Махачкала , Стамбул
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