Воевавший в Сирии дагестанец задержан в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы при досмотре пассажиров рейса Стамбул Москва был задержан гражданин России , два года воевавший на стороне боевиков в Сирии . Об этом в субботу, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Задержанный Бийсолтан Джамалов находился в федеральном розыске за причастность к деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ). Мужчину депортировали из Турции.

В ходе допроса он рассказал, что с находился на территории Сирии с сентября 2016 года по январь 2019 года и принимал участие в деятельности исламистов.