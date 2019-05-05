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Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки 

Р-Спорт + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС на реке Ангаре 4 мая опрокинулась металлическая моторная лодка, в которой находились 6 человек. Из воды удалось вытащить 5 пострадавших. Поиски еще одного человека спасатели вели в субботу и продолжили утром в воскресенье.
"Акваторию обследовали водолазы областной пожарно-спасательной службы, в 150 метрах от берега на глубине 3 метров ими была обнаружена затонувшая лодка. Сегодня водолазами продолжаются поиски пропавшего человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все спасенные были госпитализированы. Люди находились в лодке без спасательных жилетов в состоянии алкогольного опьянения.
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Происшествия , МЧС
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