Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки

Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС на реке Ангаре 4 мая опрокинулась металлическая моторная лодка, в которой находились 6 человек. Из воды удалось вытащить 5 пострадавших. Поиски еще одного человека спасатели вели в субботу и продолжили утром в воскресенье.

"Акваторию обследовали водолазы областной пожарно-спасательной службы, в 150 метрах от берега на глубине 3 метров ими была обнаружена затонувшая лодка. Сегодня водолазами продолжаются поиски пропавшего человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все спасенные были госпитализированы. Люди находились в лодке без спасательных жилетов в состоянии алкогольного опьянения.