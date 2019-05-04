Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок

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На Урале на месте массового убийства нашли живого ребенка, сообщил источник 

РИА Новости 58 минут назад
Коляску с ребенком нашли в частном жилом доме в Челябинской области, где были убиты пять человек, ребенок жив, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Массовая резня потрясла Челябинскую область
По данным следствия, 4 мая в жилом доме города Нязепетровск нашли тела четырех взрослых и 4-летнего ребенка с ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело.
"В доме была найдена коляска с ребенком, он жив. Также известно, что к хозяевам — мужчине и его сожительнице — пришла ее подруга с двумя детьми и еще гость-мужчина. В доме употребляли спиртное", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибшие — 1987-1988 годов рождения.
Поиск подозреваемых еще ведется, добавил источник.
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